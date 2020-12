“Attente e coordinate misure di vigilanza” dovranno essere attuate nelle stazioni ferroviarie e nei luoghi ritenuti sensibili “dedicando particolare attenzione alle aree di prevedibile affollamento, laddove è maggiore il rischio di inosservanza, anche involontaria, delle misura del distanziamento interpersonale”.

Lo scrive, secondo quanto riporta “Gds.it”, il capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare ai questori invitandoli a potenziare le verifiche sull’utilizzo delle mascherine da parte dei cittadini e a predisporre per i prossimi giorni “dispositivi flessibili” di controllo del territorio.





Gabrielli chiede che vengano convocati i Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblici, aprendoli ai responsabili del traporto pubblico locale e delle infrastrutture, per “predisporre con un’azione corale idonee pianificazioni, con l’individuazione, ove possibile, di adeguate misure anche a carattere organizzativo, che valgano a garantire il rispetto del vigente quadro regolatorio” di contrasto al Covid. I controlli dovranno coinvolgere sia la polizia locale sia gli uffici di specialità, vale a dire la Polizia Ferroviaria, Stradale e quella di Aeroportuale e dovranno anche essere finalizzati a verificare il corretto utilizzo della mascherina, strumento “indispensabile per la salvaguardia della salute pubblica”.