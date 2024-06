Italia verso Euro 2024: ottimismo per Barella, affaticamento per Frattesi. Il punto

Sabato 15 giugno l’Italia giocherà contro l’Albania nella sua gara d’esordio agli Europei. Ci sono novità importanti sulle condizioni di Nicolò Barella, Davide Frattesi e Nicolò Fagioli. Come riportato da Peppe di Stefano su Sky Sport, c’è ottimismo per quanto riguarda il centrocampista nerazzurro, indisponibile nelle partite contro Turchia e Bosnia.

Gli esami per Fagioli, invece, non hanno evidenziato problemi particolari anche se non si è allenato né lunedì 10 giugno e né martedì. Anche nella giornata di mercoledì 12 giugno farà un lavoro differenziato. Infine per quanto riguarda Frattesi, martedì 11 ha fatto una prima parte di allenamento e si è poi fermato per un lieve affaticamento. L’allenamento pomeridiano potrebbe essere una giornata decisiva per capire le sue condizioni.