Italia verso Euro 2024, Di Lorenzo: «Questo gruppo ha la stessa anima di tre anni fa»

Tre anni fa, nell’Europeo itinerante vinto dall’Italia a Wembley, Giovanni Di Lorenzo fu uno dei nomi nuovi, ma fu anche uno dei migliori. Tre anni dopo – si legge sul sito ufficiale della FIGC – l’esterno del Napoli è uno dei giocatori più esperti (35 presenze, 3 reti) del gruppo azzurro che si prepara all’esordio a EURO 2024 contro l’Albania. Tanti tifosi, a Iserlohn, lo hanno abbracciato in queste ore: qualcuno lo ha aspettato fuori da Casa Azzurri, dove si svolgono le conferenze stampa della Nazionale, per un autografo o per un selfie.

Di Lorenzo sorride ma è allo stesso tempo concentrato sul debutto di Dortmund: “Sono serenissimo. Sto preparando il secondo Europeo che è qualcosa di bello: adesso può sembrare tutto normale ma per me, che ho fatto un percorso venendo dal basso, raggiungere un secondo Europeo in carriera mi rende orgoglioso. La concentrazione è massima sulla competizione, anche per accantonare la mia stagione e quella del Napoli”.

Testa solo sulla Nazionale, quindi: “Quello che mi interessa è fare bene qua con la Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli, lo farò. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sull’Europeo. Questo è un gruppo che ha un’anima, la stessa di tre anni fa, anche se siamo rimasti in sette-otto. Un gruppo che è formato da grandissimi calciatori e grandi uomini, che è l’aspetto da cui partire per poi raggiungere grandi obiettivi. Un gruppo unito, sano, dove nessuno vuole prevalere sull’altro. E questa cosa ci può portare lontano”. Nel 2021, l’Italia si preparò a Coverciano; stavolta, con la competizione tutta in Germania, lserlohn è il quartier generale, con 4.000 persone ieri per l’allenamento aperto. “Una bella emozione, che fa capire quanti italiani ci siano in giro per il mondo e quanto sia seguita la Nazionale. Per noi è un motivo in più per dare il massimo”.

Se Di Lorenzo conosceva bene Scamacca, è stato piacevolmente sorpreso da Riccardo Calafiori: “In questi giorni mi ha fatto una bella impressione, confermando la sua ottima stagione con il Bologna”. Per il Ct Spalletti sono giorni di prove: “Siamo tutti sullo stesso livello, molti in grado anche di ricoprire più ruoli. Sarà poi il mister a scegliere i giocatori più adatti e il modo di attaccare o difendere”.

La Nazionale, nel ritiro di Iserlohn, ha seguito anche il trionfo di Gianmarco Tamberi agli Europei di atletica, nel salto in alto. “L’ho conosciuto personalmente in una premiazione a Napoli, mi ha fatto una grande impressione. Facciamo il tifo per lui e per tutti gli atleti della Nazionale di atletica”. Un salto in alto spera di farlo anche quella del calcio.