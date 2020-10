I dettagli della situazione degli Azzurrini sono nel seguente comunicato firmato FIGC.

“I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19 rientrano in Italia in serata.





Anticipata alle ore 17 la gara di martedì con la Repubblica d’Irlanda. Nella notte la Nazionale Under 21 è rientrata a Tirrenia. Dopo il rinvio della gara con l’Islanda valida per le qualificazioni al Campionato Europeo, gli Azzurrini hanno raggiunto il Centro di Preparazione Olimpica dove in mattinata sono stati sottoposti, insieme a tutto lo staff, ai tamponi.

L’esito è stato negativo per l’intero gruppo; manca l’esito del tampone di un membro dello staff il cui esame è in fase di rielaborazione per un difetto di procedura. Domani mattina nuovo esame per tutti. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19, accompagnati dal medico federale, rientrano invece in Italia in serata. Intanto è stata anticipata alle 17 (anziché alle 17.30) la gara con la Repubblica d’Irlanda, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21, in programma martedì allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa”.