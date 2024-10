Italia U21: a Empoli e La Spezia le amichevoli contro Francia e Ucraina

La FIGC, mediante una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i due stadi che ospiteranno i match amichevoli della Nazionale U21 del rosanero Desplanches contro Francia e Ucraina:

“Saranno lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli e lo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia a ospitare le due gare amichevoli della Nazionale Under 21 in programma rispettivamente venerdì 15 alle 16.15 contro la Francia e martedì 19 novembre alle 18.15 contro l’Ucraina. Due test importanti nella marcia di avvicinamento alla fase finale dell’Europeo del 2025 in Slovacchia, a cui la squadra di Carmine Nunziata si è qualificata chiudendo al primo posto il Gruppo A grazie al pareggio dello scorso 15 ottobre a Trieste contro l’Irlanda. Come l’Italia, anche Francia e Ucraina hanno infatti raggiunto l’obiettivo qualificazione, e saranno nell’urna di Bratislava martedì 3 dicembre, giorno del sorteggio della fase finale.

Lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli

I PRECEDENTI Quella contro la Francia è una sfida che a livello di Under 21 si giocherà per la ventesima volta. Azzurrini avanti con sette vittorie (l’ultima nella finale per il terzo posto del Tournoi Maurice Revello nel giugno scorso, 1-0 con gol di Cerri), sette pareggi e cinque sconfitte, l’ultima delle quali a Cluj nella fase finale dell’Europeo del 2023. Sei, invece, i precedenti contro gli ucraini, con l’Italia che ha vinto tre volte (l’ultima in amichevole a Reggio Calabria nel marzo del 2023 con gol di Lovato e doppietta di Colombo) e pareggiato una. L’ultimo precedente se lo sono invece aggiudicato gli ucraini, 4-0 nel torneo di Tolone a giugno.

Lo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia

A EMPOLI E LA SPEZIA La Nazionale Under 21 tornerà a Empoli per la quinta volta, a distanza di poco più di tre anni dal 3-0 al Lussemburgo firmato da Pirola e Cancellieri e dall’autorete di Olesen. Lo stadio ‘Castellani’, nel frattempo, nel giugno scorso ha ospitato anche la Nazionale maggiore nel test contro la Bosnia ed Erzegovina. in preparazione a EURO 2024 (1-0, gol di Frattesi). Under 21 che giocherà invece a La Spezia per la terza volta dopo il 2-1 alla Francia dell’agosto 2007 (gol di Dessena e Rossi) e il 3-0 ad Andorra del settembre 2016”.