Palermo U16: doppia amichevole internazionale a Malta per i baby rosa

Il Palermo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto le amichevoli internazionali a cui parteciperanno i baby rosa U16:

“Doppia amichevole di prestigio a Malta per il Palermo Under 16 allenato da Emanuele Chiappara che, ai Malta FA Training Grounds, ha disputato due test contro la Nazionale maltese Under 16.

Lo scorso sabato la prima gara internazionale si è conclusa con il risultato di 1-6 in favore dei baby rosanero. A segno Vitale (tripletta), Scarantino, Giarraffa e Sabella.

Oggi, nella seconda amichevole, la squadra guidata da Chiappara ha vinto per 1-4 grazie alla doppietta di Scarantino e alle reti realizzate da Balsamo e Lentini”.