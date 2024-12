Italia, Spalletti: «Bove ragazzo eccezionale, era nel mirino della Nazionale»

Durante la presentazione della mostra “Sfumature di Azzurro”, il CT dell’Italia, Luciano Spalletti, ha approfittato dell’occasione per condividere alcune riflessioni su Edoardo Bove, un giovane talento che sta attirando l’attenzione nazionale. Spalletti ha esposto un approccio ponderato riguardo la situazione del giocatore, sottolineando la sua decisione di non affrettare un incontro diretto, preferendo un approccio meno invasivo rispetto ad altre figure della gestione calcistica. Il tecnico ha inoltre espresso ammirazione per le qualità umane e professionali di Bove, evidenziando la sua speranza di vederlo presto integrato stabilmente nel gruppo della Nazionale A.

Ecco le sue parole:

«Bove? Non l’ho sentito, nel senso che l’hanno sentito l’allenatore dell’U21 e i dirigenti. Io lo andrà a trovare. Era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso. Io non voglio pensare al suo futuro incerto. È un ragazzo e una persona eccezionale. Come tanti altri giovani era nel mirino della Nazionale A. Spero completi questo suo percorso e di vederlo allenare con noi».