Italia sconfitta dalla Spagna, Stramaccioni: «Una vera e propria bocciatura del progetto targato Luciano Spalletti»

Dopo il convincente esordio con la vittoria in rimonta contro l’Albania, l’Italia ha incassato la prima sconfitta di questi Europei contro la Spagna. La partita è stata dominata dalle Furie Rosse e decisa da un autogol di Riccardo Calafiori, a cui gli uomini di Luciano Spalletti non hanno saputo reagire. Nel post gara su Rai Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore, ha espresso critiche pesanti nei confronti degli azzurri, focalizzandosi principalmente sulle scelte del commissario tecnico, in particolare sulla sostituzione di Federico Chiesa nel secondo tempo, che ha offerto una prestazione deludente come la maggior parte della squadra.

L’ex allenatore dell’Inter ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport:

«Questa partita è un passo indietro enorme, una vera e propria bocciatura del progetto targato Luciano Spalletti. Nella gara d’esordio contro l’Albania ci aveva mostrato per 70 minuti una squadra propositiva, che aveva messo in campo quello che è il DNA suo e di questo gruppo. Oggi invece, con la sostituzione di Jorginho dalla cabina di regia e di Chiesa, che è la nostra punta di diamante offensiva, ha dimostrato di non crederci più. Ha snaturato troppo la squadra nel secondo tempo».