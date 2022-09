La Figc attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto che il centrocampista, classe 2000, Salvatore Esposito della SPAL 2013 è stato convocato con l’Italia (Nazionale A) del Commissario Tecnico Roberto Mancini in vista della 5ª e della 6ª giornata del Gruppo 3 della Lega A della fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023 contro l’Inghilterra, in programma nella giornata di venerdì 23 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio San Siro “Giuseppe Meazza” di Milano (MI), e l’Ungheria, in programma nella giornata di lunedì 26 settembre alle ore 20:45 presso la Puskás Aréna di Budapest (Ungheria).

Il calciatore, attualmente impegnato a Castel di Sangro (AQ) con l’Italia Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato in vista delle amichevoli internazionale contro i pari categoria dell’Inghilterra (giovedì 22 settembre, ore 17:30, Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara) e del Giappone (lunedì 26 settembre, ore 15:30, Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro in provincia de L’Aquila), raggiungerà il Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano (FI) nella giornata di oggi, martedì 20 settembre.