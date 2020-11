Moise Kean non ci sarà per gli impegni contro Polonia e Bosnia in Nations League.

Stando a quanto riferito da “Sky Sport”, l’attaccante del PSG ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un guaio muscolare.





Al suo posto, Mancini ha deciso di chiamare Okaka, attaccante dell’Udinese, che raggiungerà gli Azzurri a Coverciano