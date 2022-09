Sembra che Instagram stia vivendo nuovamente delle difficoltà a giudicare dal crescente numero di segnalazioni che il sito Downdetector sta raccogliendo in questi minuti. Allo stato attuale la mappa mostra che la problematica sta colpendo a macchia d’olio più zone in Italia, e sebbene la situazione non sia chiara, al momento diversi utenti lamentano problemi di aggiornamento del feed in ambito mobile e desktop. In altri casi l’applicazione si chiude da sola o va in freeze, ma il motivo reale non è noto al momento e l’azienda non si è pronunciata.