Oggi è il giorno di Italia-Inghilterra di Nations League. Questa sera le due nazionali scenderanno in campo nello Stadio San Siro, per dare vita ad una delle sfide più interessanti ed inutili del calcio recente.

Sono stati scelti i numeri di maglia degli azzurri. Per ciò che riguarda la più ambita, la più amata, la più eccelsa, ovvero la numero 10, è finita a Raspadori. Dopo che il numero del calcio era stato indossato da campioni come Baggio e Totti e da mezzi bidoni come Thiago Motta, tocca al neo acquisto del Napoli portare questo onore ed onere sulle spalle.

TUTTI I NUMERI:

Portieri: 1 Dunnarumma, 12 Meret, 21 Vicario

Difensori: 2 Di Lorenzo, 3 Di Marco, 4 Toloi, 5 Felipe, 13 Emerson, 15 Acerbi, 19 Bonucci, 23 Bastoni

Centrocampisti: 6 Pobega, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Grifo, 18 Barella, 22 Esposito

Attaccanti: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Gnonto, 14 Zerbin, 20 Gabbiadini