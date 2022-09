Ciro Immobile non è nella lista dei convocati per la sfida all’Inghilterra. Come lui anche Gatti, Provedel, Cancellieri e Mazzocchi. Ciro Immobile non giocherà contro l’Inghilterra, gara di Nations League in programma questa sera a San Siro con calcio d’inizio alle ore 20.45.

L’attaccante della Lazio non è stato inserito dal ct Mancini nella lista dei convocati per la sfida milanese a causa di un problema muscolare, come riportato dal giornalista ‘Rai’ Alessandro Antinelli. Una defezione pesante, dunque, sul fronte azzurro: il forfait dell’attaccante napoletano spiana la strada a Gianluca Scamacca, destinato a questo punto ad una maglia da titolare al centro del tridente.