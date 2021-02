L’Italia femminile vola agli Europei del 2022. Le Azzurre di Milena Bertolini travolgono Israele all’Artemio Franchi di Firenze con un sonoro 12-0, bastava vincere con almeno due gol di scarto per evitare i playoff e assicurarsi la partecipazione diretta alla competizione che si giocherà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. Per chiudere la pratica, bastano in realtà venti minuti: una doppietta di Giacinti, la rete di Bonansea e il goffo autogol in retropassaggio di David fissano il risultato sul 4-0 già al 19′. E già prima dell’intervallo, l’Italia aumenta il divario: Girelli, Salvai e Rosucci su rigore mandano la Nazionale al riposo sul 7-0. La ripresa è accademia, ma c’è ancora spazio per il penalty di Sabatino (poi doppietta), le reti di Caruso e Giugliano. Italdonne agli Europei, ma a mitigare la festa azzurra ci pensa l’infortunio di Sara Gama, che ha lasciato il campo al 65′ dolorante.

ITALIA-ISRAELE 12-0

3′ Giacinti (Ita), 5′ Bonansea (Ita), 13′ Giacinti (Ita), 19′ autogol David (Ita), 30′ Girelli (Ita), 44′ Salvai (Ita), 45+2′ rigore Rosucci (Ita), 55′ rigore Sabatino (Ita), 67′ Caruso (Ita), 70′ Sabatino (Ita), 81′ Bonansea (Ita), 90′ Giugliano (Ita).