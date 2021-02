Intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, Ludovico Spinosi, agente del trequartista Lucas Chiaretti, ha parlato del possibile interessamento del Bari nei confronti del suo assistito:

«Da quest'estate non sento nessuno del Bari. C'era stato qualcosa ai tempi di Romairone ma poi sono state fatte altre scelte sul mercato. Sinceramente adesso non saprei nemmeno con chi parlare visto che non c'è il direttore.





Al momento non ho informazioni sulla possibilità che possa approdare in Puglia. Sicuramente se dovesse esserci un interesse da parte della società, la prenderemo volentieri in considerazione. Adesso Lucas è in Brasile, in attesa dell’inizio a marzo dei campionati locali. Ci sono un paio di club brasiliani interessati».