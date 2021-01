Bonus idrico, auto elettrica, smartphone, occhiali… sono solo alcuni dei bonus annunciati nella manovra e per i quali gli italiani almeno per il momento dovranno annunciare. Dietro a questa mancato inizio flop ci sarebbe un motivo ben preciso, così come ha rivelato il quotidiano “Il Messaggero”.

Mancherebbero all’appello i decreti attuativi degli incentivi, vale a dire il decreto Ministeriale che viene affidato al Ministro competente in materia.





Sul piano pratico quando potremo beneficiare dei bonus previsti in manovra? I Bonus che quasi certamente non partiranno per tutto il mese di gennaio potrebbero scattare solo una volta che entreranno in vigore i decreti attuativi.

Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che non sarebbero ancora i decreti attuativi che darebbero il via libera agli incentivi. Quali saranno gli incentivi a cui gli italiani dovranno rinunciare almeno per il momento? Iniziando dall’incentivo degli occhiali si dovrà attendere quando verrà attuato il decreto dal Ministro della Salute in accordo con il Ministro dell’Economia.

E per quanto riguarda il bonus idrico e quello dell’auto elettrica? Anche per quanto riguarda questi i tempi potrebbero essere lunghi con gli incentivi che potrebbero non scattare prima di febbraio.