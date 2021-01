Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha annunciato la cessione di Amad Diallo al Manchester United. Ecco il comunicato:

“AMAD DIALLO AL MANCHESTER UNITED Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo

Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Manchester United il calciatore Amad Diallo a titolo definitivo.





Arrivato a Bergamo da giovanissimo, Amad ha subito mostrato in maglia nerazzurra le sue grandi qualità tecniche, contribuendo al raggiungimento di traguardi importanti come la conquista dei titoli nazionali con l’Under 15 e la Primavera (due scudetti e una Supercoppa), fino a completare il suo percorso di crescita arrivando a debuttare in Serie A con la prima squadra alla fine dell’ottobre 2019 nel match con l’Udinese, partita in cui tra l’altro è andato subito a segno.

Per tutta la famiglia Atalanta è un motivo di grande orgoglio aver contribuito alla crescita e alla formazione di un ragazzo arrivato a Bergamo poco più che bambino e che ora potrà proseguire questa esperienza europea con il Manchester United, una delle squadre più blasonate al mondo. In bocca al lupo Amad per questa nuova sfida”.

Stando a quanto riferito da “Fanpage.it”, il club inglese ha sborsato ben 30 milioni per il giovane attaccante ivoriano che con la squadra di Gasperini in Serie A ha giocato pochissimo, totalizzando soltanto 59 minuti.