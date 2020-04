La stagione balneare a Isola delle Femmine inizierà l’1 giugno, in arrivo cabine e ombrelloni per il Lido Sirenetta. Il titolare del Lido, Pietro di Lorenzo, è stato intervistato dal “Giornale di Sicilia”, queste le sue parole: “La prossima settimana inizieremo il montaggio di cabine, ombrelloni e tutto il necesario per ripartire entro i tempi degli scorsi anni. Abbiamo un nostro piano pronto da attuare, ad esempio tutti i nostri dipendenti saranno muniti di mascherine, adotteremo le misure di distanziamento necessario e separeremo l’uscita dall’ingresso in modo da non creare un sovraffollamento tra chi entra nel nostro lido e chi esce. Altra novità di quest’anno: ciascuna cabina non potrà più essere affittata contemporaneamente a 8 famiglie, ma ad un numero inferiore. E l’utilizzo sarà consentito solo ai componenti del singolo nucleo familiare, quindi non sarà possibile ‘delegare’ altri parenti. Infine ultime novità per far fronte a questa emergenza saranno: passerelle a senso unico; servizio d’asporto del bar direttamente agli ombrelloni e anche i disabili avranno i loro comfort, lo assicuriamo. Non possiamo negare che i turisti provenienti da altre regioni e dall’estero per noi erano una grande risorsa, tuttavia siamo fiduciosi e ci affideremo al turismo locale e regionale. La Regione non ci sta lasciando soli per noi l’esenzione dal canone demaniale significa tanto”.