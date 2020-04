A seguito dell’articolo uscito sul quotidiano tedesco “Die Welt” sulla questione Coronavirus e mafia (CLICCA QUI per saperne di più) il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha replicato. Ecco le sue parole riportate da “Il Messaggero”: «Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere».