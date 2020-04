Come si legge su “Primabergamo”Casnigo piange il fotografo Emiliano Perani, portato via dal virus a soli 36 anni. Il ragazzo della Val Gandino si è spento all’ospedale di Monza, dove ha lottato nelle ultime settimane. Nel 2018 aveva intrapreso un lungo viaggio in Sudamerica fra avventura e solidarietà