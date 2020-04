Nonostante la UEFA e le Federazioni siano intenzionate a portare a termine la stagione 2019/20, la Federcalcio sta ragionando anche sull’ipotesi peggiore, ovvero che i campionati non si riescano a concludere. Come riferito da “Il Corriere della Sera”, in questo caso lo Scudetto molto probabilmente non verrebbe assegnato. «Penso che la Juve non lo vorrebbe», ha commentato nella giornata di ieri, a tal proposito, il presidente della FIGC Gabriele Gravina. La classifica però avrebbe lo stesso un volto. Sembra infatti che la Federcalcio stia pensando di assegnare 3 punti a ciascuna squadra per il numero di partite che mancano fino alla fine di questa stagione. Juve, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions, Roma e Napoli in Europa League e il Verona (per differenza reti) ai preliminari della stessa Coppa. E siccome dalla B salirebbero solo Benevento e Crotone (la terza dovrebbe essere decisa dai playoff che non si svolgerebbero), retrocederebbero Spal e Brescia. Ecco quale sarebbe in tal caso la classifica finale:

Juventus 99 punti (=)

Lazio 98 punti (=)

Inter 93 punti (=)

Atalanta 87 punti (=)

Roma 81 punti (=)

Napoli 75 punti (=)

Verona 74 punti (+1)

Parma 74 punti (+1)

Milan 72 punti (-2)

Sassuolo 71 punti (+1)

Cagliari 71 punti (+1)

Bologna 70 punti (-2)

Fiorentina 66 punti (=)

Torino 66 punti (+1)

Sampdoria 65 punti (+1)

Udinese 64 punti (-2)

Genoa 61 punti (=)

Lecce 61 punti (=)

Spal 54 punti (=)

Brescia 52 punti (=)

*Tra parentesi, le posizioni perse o guadagnate rispetto alla classifica attuale.