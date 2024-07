Io Pioli non lo voglio: scandalo all’Al-Ittihad | Trattativa saltata per colpa di una riunione segreta

Caos totale nel club, Pioli rimane senza squadra: la trattativa salta all’improvviso per un capriccio. Cosa succede all’Al-Ittihad.

Stefano Pioli rischia di rimanere senza squadra. L’ex rossonero ha concluso la sua avventura in Serie A con il Milan, arrivando secondo in classifica e lasciando l’amaro in bocca per come è terminata la stagione. Un’eliminazione dall’Europa League che è costata cara a Pioli, il quale in caso di semifinale probabilmente sarebbe rimasto ancora un anno al comando del diavolo.

Il Milan ha ormai presentato Fonseca e voltato pagina, ma Pioli in questo momento – a un passo dall’Al Attihad – rischia di rimanere a mani vuote. Nelle ultime ore la trattativa per volare in Arabia si era sbloccata ma gli ultimi sviluppi inaspettati hanno congelato tutto.

L’approdo in Arabia di Pioli potrebbe non essere solamente rimandato, ma completamente annullato. La società infatti è in preda al caos a causa del cambio di allenatore, e il presidente ha rassegnato le dimissioni. Ecco cosa sta succedendo.

Pioli-Arabia: salta tutto

Sono ore di grande caos all’interno della Saudi Pro League. Una lega che ha vissuto un terremoto nelle ultime ore proprio per il caso Stefano Pioli. Ma andiamo con ordine. L’Al-Ittihad aveva raggiunto pare l’accordo con l’ex Milan, con l’offerta di un contratto importante da circa 10-15 milioni (secondo i rumors) di euro a stagione.

Sembrava tutto fatto, tanto da pensare anche ai primi acquisti del normalizzatore in terra Araba. Dopo l’accordo però, un giocatore dell’Al-Ittihad si sarebbe messo in mezzo alla trattativa. Stiamo parlando di Karim Benzema, il quale si sarebbe opposto al tecnico italiano. Una presa di posizione che ha mandato su tutte le furie il presidente dei sauditi, il quale ha consegnato le sue dimissioni al ministero dello Sport.

Benzema decide: vuole un altro allenatore

Nell’intreccio Pioli-Al Ittihad c’è anche lo zampino di Benzema. Secondo quanto si apprende infatti sarebbe stato proprio il francese a opporsi all’arrivo dell’ex rossonero, perché al suo posto Karim vorrebbe il francese Galtier, connazionale e con il quale il pallone d’oro avrebbe un grande rapporto.

La decisone però di fare finire la trattativa a causa di un calciatore avrebbe mandato in tilt la società, con il ds convinto dell’operazione Pioli e il presidente amareggiato che ha preferito dare le proprie dimissioni. Al Nazer ha presentato le dimissioni al ministero dello Sport, ma il consiglio saudita riunitosi per valutare la situazione le avrebbe rifiutate. Nelle prossime ore si attendono sviluppi, ma la trattativa rimane in standby. Possibile che nelle prossime ore ci sarà un confronto tra i diretti interessasti per mettere una pietra sopra a tutta la vicenda.