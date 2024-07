Pro Patria, UFFICIALE: c’è la firma dell’ex rosa Palazzi (FOTO)

Attraverso i propri canali ufficiali, la Pro Patria ha annunciato l’arrivo di Andrea Palazzi, ex giocatore del Palermo:

“Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Andrea Palazzi. Centrocampista classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi vestire le maglie di Livorno, Pro Vercelli, Pescara, Alessandria (Serie B), Palermo, FeralpiSalò e Pro Sesto (Serie C). Palazzi sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva. Benevento a Busto Andrea!”