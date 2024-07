Nella giornata di oggi, martedì 9 luglio, il Palermo ha presentato la nuova maglia della stagione 2024-25 a New York. Per l’occasione i rosanero hanno coinvolto tre suoi ex grandi giocatori, ovvero Luca Toni, Javier Pastore e Amauri. Attraverso i propri profili social, il club siciliano ha postato una foto in cui l’argentino e l’italo-brasiliano indossano il nuovo Home Kit al Central Park:

