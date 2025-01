Io me ne vado: lascia il Venezia e scappa metà stagione | Adesso è tragedia salvezza

Adesso è arrivata anche l’ufficialità, se ne è andato dal Venezia: se ne scappa a metà stagione dai lagunari

Il ritorno in Serie A del Venezia si sta rivelando più complicato come non mai. La squadra di Eusebio Di Francesco si trova in piena zona retrocessione. Non più ultima in classifica visto che, peggio dei lagunari, sta facendo il Monza che ha da poche settimane esonerato Alessandro Nesta.

Per il momento la “cura” Salvatore Bocchetti non sta portando ad alcun effetto positivo ai brianzoli che rischiano seriamente il ritorno in cadetteria. Proprio come il Venezia che spera in un vero e proprio miracolo. Soprattutto in occasione dell’apertura del calciomercato invernale dove la dirigenza spera di piazzare qualche colpo.

Ovviamente per centrare la salvezza che, fino a questo momento, sembra essere diventata una impresa a dir poco impossibile. Nulla è perduto visto che c’è ancora un girone di ritorno da giocare, anche se la situazione continua a non essere delle più rosee.

Nel frattempo, però, arrivano notizie di importanti addii di calciatori che hanno scritto, nel loro, la storia del club. L’atleta ha deciso di andarsene a metà stagione, per lui inizia una nuova avventura altrove: anche perché è arrivata anche l’ufficialità.

Venezia, adesso è ufficiale: lascia il club, salvezza più complicata da raggiungere

Se ne stava parlando già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Luca Fiordilino non è più un calciatore del Venezia. Il centrocampista, uno degli eroi del ritorno in A nella passata stagione, non è mai stato schierato in campo in questa prima parte della stagione da Di Francesco. Anche perché il classe ’96, sin dal primo momento, è stato tagliato fuori dal progetto tecnico.

Il 28enne ha deciso di ripartire dal basso, ma dalla Serie C. Ufficiale, infatti, il suo trasferimento (a titolo definitivo) alla Triestina. Con i lagunari ha scritto pagine di storia importanti visto che ha militato per ben sei stagioni. Tanto è vero che ha voluto salutare, come accade negli ultimi anni, la piazza con un messaggio commovente che ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di Instagram.

Addio Venezia, riparte dal basso: “Grazie di tutto”

Per Fiordilino sono arrivati i momenti dei saluti. Parole commoventi quelle del centrocampista che ha dato tutto se stesso per la causa arancioneroverde. “Lascio Venezia dopo anni incredibili, di grandi battaglie, gioie, dolori e grandi soddisfazioni sportive. La promozione in Serie A dopo una lunga lotta rimarrà sempre nel mio cuore, come raggiungere le 100 presenze con questa maglia. Un ringraziamento speciale alla Curva Sud“.

Non sono mancati i ringraziamenti ai compagni di squadra, staff, magazzinieri, dottori, fisioterapisti, società e presidente. In conclusione ha dichiarato: “Non potrò mai dimenticare quello che abbiamo fatto insieme. Gli ultimi mesi sono stati difficili per me. La vita sportiva oggi mi porta altrove, con una nuova sfida da iniziare. Grazie di tutto Venezia“.