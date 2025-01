Tuttosport: “Kasami non convince il Palermo”

La Sampdoria si prepara a un profondo restyling nella finestra invernale per invertire la rotta di una stagione finora deludente. Come riportato da Tuttosport, la squadra è alle prese con diverse cessioni e innesti per rafforzare la rosa in vista dei prossimi impegni.

Le cessioni – Fabio Borini è tra i principali indiziati a lasciare il club, con il Verona interessato, mentre Barreca e Giordano sono già stati messi fuori dai piani tecnici, con quest’ultimo passato al Mantova. Anche Pat Kasami, inizialmente accostato al Palermo, resta un punto interrogativo. La dirigenza rosanero non sembra convinta e al momento lo svizzero è destinato a restare ai margini.

Gli arrivi – Per la fascia sinistra, la Samp ha bloccato Pietro Beruatto dal Pisa, che potrebbe debuttare già nella sfida contro il Brescia, viste le squalifiche e la necessità di coprire il ruolo. A centrocampo è vicino Mattia Valoti dal Monza, anche se manca ancora l’accordo definitivo, mentre piace Bandinelli dello Spezia per aggiungere qualità ed esperienza.

Attacco e difesa – In avanti, la Samp segue diverse piste, tra cui Cerri, su cui è forte l’interesse della Salernitana, Raimondo, monitorato da Modena e Reggiana, e Petagna, in uscita dal Monza. In difesa, si valutano Folino della Juve Stabia e Barba del Como per rafforzare il reparto arretrato.

Situazione complessa – Con già tre allenatori cambiati (Pirlo, Sottil e ora Semplici), la Samp è chiamata a interventi rapidi e mirati per risalire la classifica. La sfida di domenica contro il Brescia diventa cruciale per testare i nuovi innesti e iniziare a dare una svolta alla stagione.