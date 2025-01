Tuttosport: “No del Brescia al Palermo per Borrelli”

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, il mercato di gennaio si fa sempre più dinamico, coinvolgendo diverse squadre di Serie B. Lo Spezia punta a riportare Leandro Chichizola per sostituire l’infortunato Sarr, mentre la Cremonese cerca di chiudere per Christian Gytkjaer, subordinando l’affare alla cessione di De Luca, seguito da Salernitana e Reggiana.

Per quanto riguarda il Palermo, il club ha effettuato un sondaggio per Gennaro Borrelli del Brescia, ma Cellino ha bloccato qualsiasi trasferimento in Serie B. Inoltre, Dario Saric è seguito dal Frosinone, mentre restano vive altre piste per rafforzare l’attacco.

Infine, la Carrarese punta su Antonio Raimondo del Bologna e Estanis Pedrola della Sampdoria per aggiungere qualità.