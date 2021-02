La famiglia Suning potrebbe cedere anche una parte di Suning.com, oltre ai club Inter e Jiangsu.

Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, la famiglia Zhang potrebbe cedere il 20% delle quote della società al dettaglio e di e-commerce. Secondo l’annuncio, il trasferimento di quote riguarderebbe tra il 20 e il 25% dell’azionariato: attualmente, Zhang Jindong possiede direttamente il 20,96% delle quote, con il 19,99% in mano a Taobao (Alibaba) e il 16,8% a Suning Appliance Group, la holding dello stesso Zhang, oltre a un 3,98% di proprietà Suning Holding Group.