Le varianti di Coronavirus spaventano l’Italia e ci sono tante regioni che potrebbero cambiare colore nei prossimi giorni.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, le regioni che rischiano di cambiare colore sono, per esempio, l’Umbria, ma anche altri territori rivelano una situazione importante, in cui risulta probabile un imminente cambio di fascia, come Abruzzo, Emilia Romagna, Marche e Molise. A rischio anche le province autonome del Trentino Alto Adige, ovvero Trento e Bolzano.