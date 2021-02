Sabato 27 febbraio va in campo il match Viterbese-Palermo nell’ambito della ventisettesima giornata del campionato di serie C girone C con calcio d’inizio alle ore 12.30. Una partita che avrà anche copertura tv streaming. Come per tutta la serie C sarà infatti Eleven Sports a trasmettere i match della squadra siciliana. E in questo caso ci sarà anche diretta su Sky.

Diretta tv streaming Viterbese-Palermo

Viterbese-Palermo sarà dunque trasmessa in diretta streaming. Per vederla sarà però necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eleven Sports (ex Sportube), la tv online dedicata al mondo dello sport e che anche quest’anno si è aggiudicata i diritti di trasmissione della terza serie. La telecronaca di Viterbese-Palermo e dei match seguenti dei rosanero sarà dunque disponibile nei seguenti modi e prezzi: abbonamento mensile 4,99 euro; abbonamento stagionale 49,99 euro.





La gara sarà visibile anche su You Tube (Clicca qui).