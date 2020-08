Il futuro di Sanchez sarà ancora con la maglia dell’Inter. Stando a quanto riferito da “Il Corriere della Sera”, Marotta avrebbe trovato un accordo con il Manchester United per la permanenza a Milano dell’attaccante cileno. I due club si sono accordati per la cifra di 15 milioni di euro per il trasferimento di Sanchez all’Inter a titolo definitivo. Sanchez dovrebbe comunque saltare la sfida europea contro il Getafe, con l’ufficialità pronta ad arrivare dopo la sfida di mercoledì.