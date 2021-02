Il gruppo Suning non sta attraversando un periodo facile, tante le voci che si rincorrono su una condizione economica non del tutto florida per il gruppo proprietario dell’Inter.

Secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, l’ultimo episodio che fa dubitare della potenza economica del gruppo cinese è da ricercare nel grave ritardo nei pagamenti nei confronti di IGM, società che commercializza i diritti della Serie A. Ieri la PPTV, tv di proprietà di Suning non ha trasmesso il match tra Fiorentina e Inter perché il gruppo Suning non ha pagato i diritti tv.





La situazione dell’Inter si fa sempre più sconfortante, nonostante il temporaneo primo posto in classifica.