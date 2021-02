Alessandro Corvesi, ex giocatore delle giovanili della Lazio, è stato trovato in casa con circa 26 chili di cocaina.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, adesso l’ex biancoceleste dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un controllo di routine sono stati trovati 25 panetti di cocaina e 210mila euro in contanti. Adesso l’ex giocatore è detenuto nel carcere di Rebibbia. Nel 2014 è passato agli onori della cronaca nelle riviste di gossip per una relazione con la showgirl, Antonella Mosetti.