In queste ore Marotta e Ausilio stanno pianificando tutte le strategie per il prossimo mercato in entrata e in uscita. Dopo che Dries Mertens ha scelto di restare a Napoli, anche se manca ancora l’ufficialità, l’Inter può intensificare i contatti con Edison Cavani. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’uruguaiano del PSG ha un ingaggio alto ma arriverebbe a Milano a parametro zero. L’ex attaccante rosanero era già stato contattato dall’Inter nei giorni scorsi. Ma loperazione Inter-Cavani molto dipende anche da Lautaro Martinez. La trattativa tra Inter e Barcellona per l’attaccante argentino procede tra alti e bassi. I contatti tra le due società sono costanti ma resta ancora distanza sulla cifra cash che il Barcellona ha messo sul piatto per portare il numero 10 in Catalogna.