Sono giornate particolarmente movimentate queste per Marcelo Brozovic. Dopo il ritiro della patente, il centrocampista ha passato una notte agitata all’ospedale San Carlo di Milano, dove i medici sono stati costretti anche a chiamare le forze dell’ordine. Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, Brozovic ha dato in escandescenza al pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba. Dopo aver cercato di calmarlo, pare notando anche un certo stato di ubriachezza, i sanitari hanno chiamato i carabinieri. Ma nemmeno il loro arrivo ha calmato il calciatore. Solo quando i militari gli hanno chiaramente detto che il suo comportamento stava diventanto eccessivo e avrebbe rischiato conseguenze penali se avesse continuato, Brozovic si è calmato, chiudendo la vicenda con delle sentite scuse a pazienti e medici.