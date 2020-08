Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’ad dell’Inter Beppe Marotta dovrà sfruttare questo calo della Juventus e questo periodo di transizione per far tornare l’Inter a vincere. Dopo l’arrivo dell’esterno Hakimi, sta studiando un altro colpo importante: i difensore centrale Chris Smalling.

Il centrale inglese, di proprietà del Manchester United, ceduto in prestito alla Roma per la stagione appena conclusa, si è dimostrato un leader difensivo e un centrale su cui poter fare affidamento.

L‘Inter dunque potrebbe provare l’assalto nei prossimi giorni, rinforzando ulteriormente la rosa, già di alto livello.