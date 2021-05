E’ ormai fatta per Simone Inzaghi all’Inter, ma l’annuncio stenta ad arrivare.

Come si legge su “Il Corriere della Sera” l motivo per il quale il tecnico ex Lazio non è ancora stato annunciato dai nerazzurri è: Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste non l’ha presa bene, come dimostrano le dichiarazioni sulla “delusione sul piano personale” e la ricostruzione del voltafaccia del suo figlioccio Simone, che ha camuffato con motivazioni di circostanza il rilancio massiccio di Marotta, che ha raddoppiato l’offerta della Lazio. Evidentemente tuttavia l’amarezza è stata tale che Lotito non si è limitato alle parole.





Ritenendo di aver subìto uno sgarbo, se non un torto, il numero uno laziale tergiversa ora sul pagamento di una mensilità al suo ex tecnico, svela il ‘Corriere della Sera’. È questo il motivo per cui l’Inter non ha ancora annunciato Inzaghi.