Buone notizie sulle condizioni di Stefan de Vrij all’indomani dell’infortunio al ginocchio accusato contro la Fiorentina. Ad aggiornare sulla situazione è Sky Sport, subito dopo gli esami svolti in mattinata dal difensore.

Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport su Twitter, arrivano “buone notizie per de Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a Genova, si punta ad averlo per il Napoli. Per D’Ambrosio 5 punti di sutura all’arcata sopraccigliare“, si legge. Notizie positive dunque per de Vrij, l’infortunio non è grave e potrebbe essere tra i convocati già per la prossima. Un sospiro di sollievo in casa Inter.