Ha lasciato sicuramente un buon ricordo a Palermo, club con il quale ha vinto il campionato di Serie B nel 2014 siglando 11 reti in 34 presenze, Kyle Lafferty è pronto per una nuova esperienza italiana, questa volta in amaranto con la maglia della Reggina, neopromossa in Serie B. L’ex allenatore rosanero Beppe Iachini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Onlinemagazine”, commentando così il colpo messo a segno dalla Reggina: «Lafferty è un ottimo giocatore, di una qualità incredibile. Di una tecnica superiore rispetto alla media e la sua forza fisica non è indifferente. Per come l’ho conosciuto io, nella mia annata a Palermo, è un ragazzo che dà tutto per la propria squadra, sia a livello di partecipazione che di gruppo oltre che sul piano tecnico. La Reggina ha messo a segno un bell’acquisto, un colpo importante per la Serie B».