Come riporta Il Mattino la società del presidente D’Agostino sta continuando ad operare per la risoluzione di Antonio Zito, Angelo D’Angelo e Luigi Castaldo, tre dei giocatori più importanti oggi in rosa ma anche fra i più pesanti a libro paga. I contatti fra le parti sono continui, ma la trattativa potrebbe andare per le lunghe avendo anche delle ripercussioni sul mercato in entrata del club campano. Potrebbero essere opportunità importanti per il mercato del Palermo, ancora in fase di costruzione in vista della prossima stagione di Serie C.