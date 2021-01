Prosegue la due diligence tra Bc Partners e l’Inter, anche Tifosy e Gianluca Vialli partecipano alla trattativa, infatti la società di consulenza e di servizi finanziari sta facendo da advisor del fondo inglese per la trattativa con il club nerazzurro.

Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, al centro degli affari di Tifosy in Italia c’è infatti Marco Re, ex cfo della Juventus oggi managing director di Tifosy e in particolare responsabile dello sviluppo delle attività di Tifosy in Italia.