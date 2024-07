Inizia la trattativa più grossa dell’estate: “Incontro per Bruno Fernandes” | Scossone in Champions League

Colpi grossi in giro per l’Europa: questa volta è il centrocampista portoghese di proprietà dei Red Devils a finire al centro delle voci.

Da alcune stagioni Bruno Fernandes viene accreditato come uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Nonostante il Manchester United non riesca a ritrovare la retta via, il portoghese continua a brillare tirando spesso e volentieri quasi da solo avanti la baracca.

I Red Devils lo hanno preso nel gennaio del 2020 dallo Sporting Lisbona, sborsando la bellezza di 65 milioni di euro per il suo cartellino, e fin da quando è arrivato ad Old Trafford è diventato uno dei leader assoluti della squadra, sia dal punto di vista del gioco che dello spogliatoio, tanto che da qualche anno gli è stata affidata anche la fascia da capitano.

Nonostante sia al centro del progetto del club inglese, e soprattutto sia l’elemento più importante della rosa di Erik ten Hag, la sua permanenza ad oggi sembra in forte dubbio. Nelle ultime ore infatti si sta paventando uno scenario clamoroso, che vede una big europea pronta a comprare il lusitano. Secondo gli ultimi rumors sembra che ci sia stato già un primo incontro tra le parti, e a breve si dovrebbe dare il via alla trattativa più importante di questa sessione di mercato estiva.

Bruno Fernandes cambia casacca

Nel corso degli ultimi tempi si sta parlando con grande insistenza di un forte interesse da parte del Psg nei confronti di Bruno Fernandes. A quanto pare infatti il club transalpino avrebbe mollato in maniera definitiva la presa per arrivare a Victor Osimhen, e la volontà della dirigenza parigina sarebbe quella di investire questi soldi proprio per il centrocampista lusitano e per un altro giocatore del Manchester United, vale a dire Jadon Sancho.

Al momento però, come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, non c’è stata ancora alcuna trattativa tra il club di Old Trafford e quello dello sceicco Al Khelaifi per parlare del giocatore. Tuttavia non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni possano arrivare novità importanti da questo punto di vista.

Serve una mega offerta per prendere Bruno

Il Paris per portare a casa il forte centrocampista 29enne dovrà sborsare una cifra importante, di almeno 60 milioni di euro.

Come ben sappiamo però la società francese non ha problemi di stampo economico, e nel caso in cui si decidesse a comprare davvero Bruno Fernandes presenterebbe subito una ricca proposta allo United.