Secondo quanto riportato dal “Telegraph”, con il Coronavirus che si sta diffondendo sempre maggiormente, alcuni campionati rischiano di fermarsi in anticipo. In tale caso, in Inghilterra non vi è un regolamento che prevede l’assegnazione il trofeo alla prima in classifica. Infatti, la vittoria della Premier League, sempre più vicina per il Liverpool, verrebbe annullata, così come la retrocessione delle squadre posizionate negli ultimi posti della classifica.