Nella trasmissione radiofonica “The Sports Bar” di “TalkSport”, riporta “Sportbible”, gli speaker sono rimasti senza parole di fronte al commento di un ascoltatore intervenuto in diretta.

L’ascoltatore ha ricondotto la trattativa di Kane all’appartenenza culturale-religiosa ebraica del presidente Levy. L’emittente si scusa e condannare pubblicamente l’accaduto in una nota attraverso Lee Clayton, responsabile di TalkSport: «Siamo tutti sconvolti dal commento che è stato fatto da un ascoltatore durante una trasmissione in diretta su YouTube di The Sports Bar. Non c’è assolutamente spazio per discriminazioni di alcun tipo nella società. Siamo profondamente dispiaciuti nei confronti del Tottenham e, soprattutto, con il presidente Daniel Levy, così come con i suoi sostenitori e la comunità ebraica per l’offesa causata da questo commento».