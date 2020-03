Brutto episodio quello accaduto ieri sera in Boavista-Gil Vicente, gara valida per la ventitreesima giornata di Primeira Liga portoghese. A preoccupare è però l’infortunio occorso a Joao Afonso, centrocampista del Gil Vicente. In pieno recupero il calciatore ha subito un duro colpo alla testa a seguito di uno scontro di gioco fortuito con Mateus, cadendo a terra e perdendo i sensi. Immediatamente soccorso dallo staff medico presente allo stadio, il centrocampista si è ripreso dopo una decina di minuti ed ha lasciato il campo in ambulanza.