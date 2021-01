Ua influencer siciliana di 48 anni è stata denunciata per istigazione al suicidio attraverso dei “video sfida” su Tik Tok.

La polizia postale di Firenze ha individuato un link riconducibile alla donna di Siracusa, nel quale veniva visualizzato un video che mostrava la sfida tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano il volto, compresi narici e bocca, in modo da non respirare.





Nel suo profilo sono stati trovati contenuti simili, che le hanno permesso di ottenere popolarità e 731.000 followers di diverse età.