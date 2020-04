Brutta notizia quella riportata da “FanPage.it” in merito ad una donna che nel Regno Unito, infatti, ha perso la vita dopo essere stata contagiata dal covid-19. Mary Agyeiwaa Agyapong, un’infermiera di 28 anni incinta, è stata sottoposta a un parto cesareo quando ai medici è stato chiaro che non sarebbe riuscita a sopravvivere alla malattia, la figlia è venuta alla luce ed è sana. Non è ancora ben chiaro se anche la bimba sia positiva o meno, ma quel che conta è che è viva ed in buone condizioni. I colleghi del Luton and Dunstable Hospital hanno ricordato Mary come “un’infermiera favolosa e un ottimo esempio di ciò che rappresentiamo”. La giovane infermiera ha contratto il coronavirus in corsia e negli ultimi giorni, dopo essere stata ricoverata, sembrava stesse migliorando. Improvvisamente però le sue condizioni sono peggiorate, e di conseguenza i medici hanno optato per un taglio cesareo d’emergenza.