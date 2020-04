L’edizione odierna del “Corriere dello sport” parla dell’FC Messina, che in caso di non ripartenza della serie D avrebbe da recriminare visto che si trovava in terza posizione in rimonta sul Savoia. Il terzo posto potrebbe avere senso in caso di ripescaggi, ma in casa giallorossa c’è ancora speranza per l’ipotesi playoff.