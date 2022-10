Come si legge su “Calcio&Finanza” sono tre le società della Famiglia Matarrese per le quali la Procura di Bari ha in corso indagini per bancarotta fradolenta per distrazione e dissipazione: la Icon srl, la holding Finba spa e la Betonimpianti srl.

L’ammontare del crack è ampiamente superiore ai 10 milioni di euro. Otto gli indagati e 23 le perquisizioni eseguite presso le abitazioni e gli studi delle persone fisiche sottoposte ad indagini, compreso il commercialista leccese Marco Mandurino, di 54 anni, e nelle sedi di otto società (tutte del gruppo Matarrese) riconducibili agli indagati. Sono stati sequestrati documenti contabili ed extracontabili ed acquisito il contenuto di hard disk, server aziendali, posta elettronica e memorie di cellulari e tablet in possesso degli indagati dal 2016 ad oggi