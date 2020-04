A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, i vigili hanno multato un marito uscito di casa per prelevare la moglie, infermiera anti-Covid, dopo un turno di 24 ore. A riportarlo è “Teleclubitalia.it”. Tutto è accaduto nel giorno di Pasquetta, quando i mezzi pubblici si sono fermati. La donna si è fatta accompagnare fino al porto di Sorrento dal marito, per poi imbarcarsi a Capri. Nel viaggio di ritorno, il marito è stato fermato dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, che lo ha punito con una multa di 530 euro.